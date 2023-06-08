...

Dodol Kandangan Khas Geopark Meratus Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Bayu Pratama S/Antara Foto, Jurnalis · Kamis 08 Juni 2023 12:26 WIB
Pekerja menyelesaikan proses pembuatan dodol kandangan.
Pekerja menyelesaikan proses pembuatan dodol kandangan di Desa Telaga Bidadari, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan, Kamis (8/6/2023). 

 

Dodol Kandangan merupakan salah satu makanan khas Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan bahan utama beras ketan dan gula aren yang dijual dari harga Rp1.000 hingga Rp30 ribu per bungkus serta menjadi salah satu budaya kuliner khas di situs Geopark Meratus yang telah diajukan ke UNESCO Global Geopark (UGG). 

 

