Ketua Umum DPP Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Hary Tanoesoedibjo tiba di lobby kantor DPP PDI Perjuangan di Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 58, Menteng, Jakarta Pusat pada Jumat (9/6/2023)

Hary Tanoesoedibjo tampak didampingi oleh Wakil Ketua Umum DPP Partai Perindo Angela Tanoesoedibjo yang juga menjabat sebagai Wamenparekraf.

Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto tampak sudah siap di lobby untuk menyambut kedatangan Hary Tanoesoedibjo dan Angela Tanoesoedibjo.

Begitu turun dan melangkah ke arah pintu masuk lobby, Hasto Kristiyanto dan Hary Tanoesoedibjo tampak bersalaman dan saling tersenyum.

Hasto juga dengan penuh suasana keakraban menyalami sejumlah petinggi DPP Partai Perindo yang tiba bersamaan dengan Hary Tanoesoedibjo dan Angela Tanoesoedibjo.

Hary Tanoesoedibjo dan Angela Tanoesoedibjo kemudian diarahkan Hasto untuk bertemu empat mata dengan Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri serta Bacapres PDIP Ganjar Pranowo.

Sebagaimana diketahui, Partai Perindo dikabarkan akan menjalin kerjasama politik dengan PDIP, besok, Jumat (9/6/2023). Kerja sama itu disinyalir terkait kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Koordinator Juru Bicara Nasional DPP Partai Perindo, Heri Budianto, mengungkapkan nantinya Ketua Umum DPP Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo akan memimpin rombongan pengurus.

"Terkait kerjasama politik PDIP dan Partai Perindo akan dilaksanakan Besok Jumat 9 Juni pagi, sesuai dengan apa yang disampaikan Sekjen DPP PDIP Hasto. DPP Perindo akan dipimpin langsung oleh Ketua Umum Pak HT (Hary Tanoe-red)," katanya kepada wartawan, Kamis (8/6/2023).

Usai pertemuan itu, nantinya akan dijelaskan mengenai kerja sama tersebut lewat konferensi pers.

"Mengenai substansi kerjasama politik akan disampaikan saat konferensi pers besok," ujarnya.

Sebagaimana diketahui, pada Pilpres 2024, PDIP telah memutuskan untuk mengusung Gubernur Jawa Tengah sebagai calon presiden.

(Foto: Aziz Indra) (hru)

(Aziz Indra)