PDIP dan Perindo Jalin Kerja Sama Politik Usung Ganjar Pranowo Jadi Presiden

Aldhi Chandra Setiawan, Jurnalis · Jum'at 09 Juni 2023 12:55 WIB
Penandatanganan kerja sama Partai Perindo dan PDIP untuk Pilpres 2024 dan mendukung pencapresan Ganjar Pranowo.
Ketua Umum Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo (ketiga kanan) bersama Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri melakukan penandatanganan kerjasama di Kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta, Jumat (9/6/2023).

 

Penandatanganan ini kerjasama Partai Perindo dan PDIP untuk Pilpres 2024 dan mendukung pencapresan Ganjar Pranowo.

 

Hary Tanoesoedibjo tampak didampingi oleh Wakil Ketua Umum DPP Partai Perindo Angela Tanoesoedibjo yang juga menjabat sebagai Wamenparekraf beserta jajaran Partai Perindo.

 

