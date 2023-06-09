Ketua Umum Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo (ketiga kanan) bersama Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri melakukan penandatanganan kerjasama di Kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta, Jumat (9/6/2023).

Penandatanganan ini kerjasama Partai Perindo dan PDIP untuk Pilpres 2024 dan mendukung pencapresan Ganjar Pranowo.

Hary Tanoesoedibjo tampak didampingi oleh Wakil Ketua Umum DPP Partai Perindo Angela Tanoesoedibjo yang juga menjabat sebagai Wamenparekraf beserta jajaran Partai Perindo.

(Foto: Aldhi Chandra Setiawan) (hru)

(Aldhi Chandra Setiawan)