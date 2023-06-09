...

Sudah 10 Tahun Bangunan Sekolah SDN 146 Senyerang Jambi Rusak Parah

Wahdi Septiawan/ANTARA FOTO, Jurnalis · Jum'at 09 Juni 2023 21:12 WIB
Seorang guru berdiri di bagian depan bangunan sekolah yang rusak dan terbengkalai di SDN 146 Senyerang, Jambi
Seorang guru berada di bangunan sekolah yang rusak dan terbengkalai di SDN 146 Senyerang, Jambi
Seorang guru berdiri di bagian depan bangunan sekolah yang rusak dan terbengkalai di SDN 146 Senyerang, Sungai Landak, Tanjung Jabung Barat, Jambi, Jumat 9 Juni 2023. 
 
Sebanyak dua ruangan yang merupakan ruang kelas di sekolah yang berjarak sekitar 50 kilometer dari pusat Pemerintahan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan tidak memiliki perpustakaan itu rusak dan terbengkalai sejak sepuluh tahun terakhir. (ANTARA FOTO/Wahdi Septiawan) (ddk)

(Wahdi Septiawan/ANTARA FOTO)

