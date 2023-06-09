Seorang guru berdiri di bagian depan bangunan sekolah yang rusak dan terbengkalai di SDN 146 Senyerang, Sungai Landak, Tanjung Jabung Barat, Jambi, Jumat 9 Juni 2023.

Sebanyak dua ruangan yang merupakan ruang kelas di sekolah yang berjarak sekitar 50 kilometer dari pusat Pemerintahan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan tidak memiliki perpustakaan itu rusak dan terbengkalai sejak sepuluh tahun terakhir. (ANTARA FOTO/Wahdi Septiawan) (ddk)

