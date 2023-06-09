Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berjalan menuju kendaraannya usai melakukan penggeledahan di Kompleks Balai Kota, Bandung, Jawa Barat, Jumat 9 Juni 2023.

Dalam penggeledahan tersebut, petugas KPK membawa satu buah koper serta beberapa box dari berbagai ruangan di Kompleks Balaikota Bandung guna pendalaman dugaan kasus korupsi pengadaan cctv dan jaringan internet untuk proyek Bandung Smart City dengan tersangka Wali Kota Bandung Yana Mulyana. (ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi) (ddk)

(Raisan Al Farisi/ANTARA FOTO)