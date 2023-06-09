...

KPK Geledah Balai Kota Bandung Terkait Proyek Bandung Smart City

Raisan Al Farisi/ANTARA FOTO, Jurnalis · Jum'at 09 Juni 2023 21:31 WIB
Penyidik KPK berjalan menuju kendaraannya usai melakukan penggeledahan di Kompleks Balai Kota, Bandung
Penyidik KPK berjalan menuju kendaraannya usai melakukan penggeledahan di Kompleks Balai Kota, Bandung
Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berjalan menuju kendaraannya usai melakukan penggeledahan di Kompleks Balai Kota, Bandung, Jawa Barat, Jumat 9 Juni 2023. 
 
Dalam penggeledahan tersebut, petugas KPK membawa satu buah koper serta beberapa box dari berbagai ruangan di Kompleks Balaikota Bandung guna pendalaman dugaan kasus korupsi pengadaan cctv dan jaringan internet untuk proyek Bandung Smart City dengan tersangka Wali Kota Bandung Yana Mulyana. (ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi) (ddk)

(Raisan Al Farisi/ANTARA FOTO)

