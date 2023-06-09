...

Menko Polhukam Mahfud MD Bentuk Tim Percepatan Reformasi Hukum

Hafidz Mubarak A./ANTARA FOTO, Jurnalis · Jum'at 09 Juni 2023 21:44 WIB
Menko Polhukam Mahfud MD tengah bersama Tim Percepatan Reformasi Hukum memberikan keterangan pers
Menko Polhukam Mahfud MD tengah bersama Tim Percepatan Reformasi Hukum memberikan keterangan pers
Menko Polhukam Mahfud MD (tengah) bersama Tim Percepatan Reformasi Hukum memberikan keterangan pers terkait Tim Percepatan Reformasi Hukum di Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat 9 Juni 2023. 
 
Menko Polhukam Mahfud MD membentuk Tim Percepatan Reformasi Hukum yang beranggontakan sejumlah praktisi hukum, akademisi, dan unsur pemerintah dengan tugas menetapkan strategi dan agenda prioritas diantaranya reformasi lembaga peradilan dan penegakan hukum serta pencegahan dan pemberantasan korupsi. (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A) (ddk)

(Hafidz Mubarak A./ANTARA FOTO)

