Menko Polhukam Mahfud MD (tengah) bersama Tim Percepatan Reformasi Hukum memberikan keterangan pers terkait Tim Percepatan Reformasi Hukum di Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat 9 Juni 2023.

Menko Polhukam Mahfud MD membentuk Tim Percepatan Reformasi Hukum yang beranggontakan sejumlah praktisi hukum, akademisi, dan unsur pemerintah dengan tugas menetapkan strategi dan agenda prioritas diantaranya reformasi lembaga peradilan dan penegakan hukum serta pencegahan dan pemberantasan korupsi. (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A) (ddk)

(Hafidz Mubarak A./ANTARA FOTO)