...

MNC Vision Salurkan Bantuan Anak-Anak Yayasan Esa Sasana Surya

Sutikno, Jurnalis · Jum'at 09 Juni 2023 20:35 WIB
CSR MNC Vision Network Thio Me Me memberikan bantuan kepada anak -anak Yayasan Esa Sasana Surya
CSR MNC Vision Network Thio Me Me memberikan bantuan kepada anak -anak Yayasan Esa Sasana Surya
CSR MNC Vision Network Thio Me Me memberikan bantuan kepada anak -anak Yayasan Esa Sasana Surya
CSR MNC Vision Network Thio Me Me memberikan bantuan kepada anak -anak Yayasan Esa Sasana Surya
A A A
CSR MNC Vision Network Thio Me Me memberikan bantuan kepada anak -anak  Yayasan Esa Sasana Surya di Duren Sawit Jakarta, Jumat 9 Juni 2023.
 
Dalam mewujudkan salah satu bentuk kepedulian sosial kepada masyarakat PT MNC Vision Network TBK bersama dengan MNC Peduli menyelenggarakan kegiatan pemberian bantuan berupa sembako untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dari anak-anak di Yayasan Esa Sasana Surya. 
 
Dan kami tim CSR MNC berupaya semaksimal mungkin untuk terus menjalankan kegiatan sosial seperti ini, tidak hanya sebagai tanggung jawab perusahaan semata dan bukan berupa persoalan pemberian materi namun sebagai aksi nyata untuk dapat hadir memberikan manfaat dan berdampak positif bagi kehidupan masyarakat sekitar.
 
(Sutikno) (ddk)

(Sutikno)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Perayaan Natal MNC, Hary Tanoesoedibjo Berbagi Kesaksian: Kehadiran Tuhan Bawa Hasil yang Tak Pernah Kita Bayangkan

Perayaan Natal MNC, Hary Tanoesoedibjo Berbagi Kesaksian: Kehadiran Tuhan Bawa Hasil yang Tak Pernah Kita Bayangkan

Suasana Libur Natal di Taman Margasatwa Ragunan

Suasana Libur Natal di Taman Margasatwa Ragunan

Libur Nataru, Ancol Targetkan 700 Ribu Pengunjung

Libur Nataru, Ancol Targetkan 700 Ribu Pengunjung

Jalanan Jakarta Lengang saat Libur Natal

Jalanan Jakarta Lengang saat Libur Natal

Suasana Khidmat Misa Ponfikal Natal di Gereja Katedral

Suasana Khidmat Misa Ponfikal Natal di Gereja Katedral

Melihat Pameran Karya Jurnalistik Satu Tahun Kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto

Melihat Pameran Karya Jurnalistik Satu Tahun Kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto

Kampanye Ayo Cegah Stunting Perkuat Pencegahan Stunting di Tingkat Keluarga

Kampanye Ayo Cegah Stunting Perkuat Pencegahan Stunting di Tingkat Keluarga

Misa Malam Natal 2025 Digelar di Gereja Katedral Jakarta

Misa Malam Natal 2025 Digelar di Gereja Katedral Jakarta

Cari Berita Lain Di Sini