CSR MNC Vision Network Thio Me Me memberikan bantuan kepada anak -anak Yayasan Esa Sasana Surya di Duren Sawit Jakarta, Jumat 9 Juni 2023.

Dalam mewujudkan salah satu bentuk kepedulian sosial kepada masyarakat PT MNC Vision Network TBK bersama dengan MNC Peduli menyelenggarakan kegiatan pemberian bantuan berupa sembako untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dari anak-anak di Yayasan Esa Sasana Surya.

Dan kami tim CSR MNC berupaya semaksimal mungkin untuk terus menjalankan kegiatan sosial seperti ini, tidak hanya sebagai tanggung jawab perusahaan semata dan bukan berupa persoalan pemberian materi namun sebagai aksi nyata untuk dapat hadir memberikan manfaat dan berdampak positif bagi kehidupan masyarakat sekitar.

(Sutikno) (ddk)

