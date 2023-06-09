...

Wajah Sendu Indah Permatsari Perankan Si Manis Jembatan Ancol 2

Heru Haryono, Jurnalis · Jum'at 09 Juni 2023 13:17 WIB
Mitos atau legenda Si Manis Jembatan Ancol selalu menarik untuk diulas menjadi cerita di layar lebar. Menyusul kesuksesan film Si Manis Jembatan Ancol 1 (2019) MVP Pictures meluncurkan film layar lebar Si Manis Jembatan Ancol 2 besutan dari sutradara Anggy Umbara, yang juga menyutradarai Si Manis Jembatan Ancol 1. Film ini dibintangi Indah Permatasari, Cornelio Sunny, Ozy syah putra, Jamelah salim, Arif Didu dan Anyun Cadel. 

 

Indah Permatasari kembali memerankan tokoh utama Si Manis Jembatan Ancol 2 bersama Ozzy syah putra yang perannya belum tergantikan.

 

I Penulis skenario Alim Sudio mengisahkan versi yang variatif tentang Maryam (Indah Permatasari), hantu Si Manis Jembatan Ancol dengan kisah yang penuh konflik dan mencekam. Melanjutkan kisah Maryam, yang kini telah menjadi sosok hantu, yang dikenal dengan sebutan “Si Manis Jembatan Ancol.

 

Dan film Si Manis Jembatan Ancol 2 akan gentayangan di layar-layar bioskop di seluruh indonesia di bulan Desember 2023.

(Heru Haryono)

