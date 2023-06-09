...

Putri Ariani Tampil di Indonesia Got Talent Season 2

Aldhi Chandra Setiawan, Jurnalis · Jum'at 09 Juni 2023 20:44 WIB
Penyanyi Putri Ariani saat tampil memeriahkan konferensi pers Indonesia’s Got Talent di Jakarta Concert Hall, iNews Tower, Jakarta, Jumat 9 Juni 2023.
 
Putri Ariani berkesempatan tampil memeriahkan acara konferensi pers Indonesia’s Got Talent 2023 dengan membawakan lagu karyanya sendiri berjudul Loneliness dan Mimpi.
 
Selain itu, Putri juga berduet dengan salah satu judges yaitu Rossa yang membawakan lagu Takkan Berpaling Darimu.
 
Sebelumnya, Putri mendapatkan Golden Buzzer dalam acara America’s Got Talent yang membuatnya viral di sosial media hingga banyak mendapat perhatian dari masyarakat Indonesia bahkan Dunia.
 
(Aldhi Chandra Setiawan) (ddk)

(Aldhi Chandra Setiawan)

