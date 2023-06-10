Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno tak menampik bahwa saat ini dirinya sedang masuk masa orientasi alias perpeloncoan atau "ospek" untuk bergabung ke Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Ia mengaku bahwa sebentar lagi akan lulus ospek dan tinggal menunggu waktu untuk deklarasi ke Partai Berlambang Kabah itu.

“Ini termasuk ospek, dan sebentar lagi sudah menuju lulus, Insya Allah lulus,” kata Sandiaga Uno saat berkunjung ke Pondok Pesantren Al-Itqon, Tlogosari, Semarang, Jumat (9/6/2023) malam.

Mantan Wakil Gubernur DKI itu juga menjelaskan bahwa masa orientasi ini dilalui dirinya lantaran arahan dari Plt Ketua Umum PPP Mardiono.

“Ini adalah tahapan yang Pak Mardiono katakan harus saya lalui untuk bertemu para Kyai, khususnya para Kyai yang ingin memberikan masukan. Ternyata masukannya sejalan dengan pemikiran saya bagaimana pembangunan ini bisa dipercepat dengan konsep persatuan,” ujarnya.

Saat ditanya terkait deklarasi dirinya bergabung ke PPP, Ia menjelaskan bahwa masyarakat harus bersabar dan menunggu momen tersebut.

“Kita menunggu tanggal mainnya oleh Pak Mardiono, kalo lulus dari sini nanti tinggal tinggal mainya, secepatnya,” katanya.

Ketimbang terpaku perihal langkah perpolitikan, Sandiaga mengaku lebih menitikberatkan pada pemikirannya tentang berbagai isu utama di tengah masyarakat yakni ekonomi.

“Indonesia ini sangat luas, sangat besar potensinya kita harus bersatu dalam konsep percepatan pembangunan. Saya tentunya akan terus memberikan kontribusi berada di tengah-tengah masyarakat. Sekarang keinginan saya ekonomi masyarakat harus diangkat dan harus mensejahterakan masyarakat,” katanya.

Sementara itu, KH Ahmad Haris Shodaqoh selaku pengasuh pesantren Al-Itqon dan juga politisi PPP mengaku Ia berharap Sandiaga Uno bisa segera bergabung dengan PPP dan menjadi Calon Wakil Presiden dari Ganjar Pranowo yang diusung PDI Perjuangan untuk maju menjadi Calon Presiden 2024.

“Saya berharap Pak Sandi ini bisa mendampingi pak Ganjar itu harapan kami Partai Persatuan Pembangunan, ini lah justru pentingnya PPP harus masuk karena memiliki misi Amar Ma'ruf Nahi Munkar,” ujarnya.

“Sangat cocok sekali, saya juga sudah mengenal sedikit dengan pak Sandi ini dan saya agak kaget, bahwa religius nya itu bukan religius yang sembarangan,” pungkasannya.

(Dokumentasi Sandiaga Uno)