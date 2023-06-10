Relawan menyusuri Sungai Ciliwung menggunakan perahu saat aksi bersih-bersih di Jakarta, Sabtu (10/6/2023). Memperingati Hari Lingkungan Hidup 2023, PLN Unit Induk Distribusi (UID) Jakarta Raya bersinergi dengan Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC), Pemprov DKI Jakarta, dan Komunitas Masyarakat Peduli Ciliwung (Mat Peci) melakukan aksi bersih-bersih dan konservasi sungai Ciliwung.

Sebanyak 640 kg sampah berhasil dikumpulkan dari pinggir dan sepanjang susur sungai sejauh 6 km. Selain bersih-bersih sampah dan tanam pohon, juga disebarkan 2.000 benih ikan ke sungai Ciliwung. Serta sosialisasi dari Dinas Lingkungan Hidup tentang bahaya sampah dan peran masyarakat untuk menanggulangi permasalahan sampah ini.

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta, BBWSCC, mahasiswa berbagai Universitas, serta komunitas lain turut berperan aktif dalam rangkaian Hari Lingkungan Hidup sejak minggu lalu.

Kegiatan hari ini diawali dengan susur sungai Ciliwung dari Jembatan Ciliwung Kalibata sampai ke daerah MT. Haryono. Selama susur sungai, peserta mengumpulkan sampah yang ada di sepanjang sungai. Berbarengan dengan bersih-bersih sungai, peserta yang sudah ada di titik finish juga melakukan bersih-bersih di pinggir sungai Ciliwung dan menerima sosialisasi tentang pentingnya menjaga ekosistem sungai. Setelah peserta susur sungai sampai, kegiatan selanjutnya yaitu tanam pohon dan menebar benih ikan.

Aksi ini merupakan bagian dari Program Coastal Clean Up Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, yang serentak dilakukan di berbagai instansi di seluruh Indonesia.

Doddy dalam sambutannya mengatakan bahwa Sungai Ciliwung merupakan icon Ibu Kota Provinsi DKI Jakarta, sayangnya seringkali dikambinghitamkan sebagai penyebab banjir. Tentunya kewajiban kita semua untuk melestarikannya.

(Heru Haryono)