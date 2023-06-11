Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (kanan) mendengar penjelasan dari Seed Business Head Syngenta Indonesia Fauzi Tubat (kiri) mengenai tanaman jagung yang berasal dari benih hibrida bioteknologi produksi Syngenta Indonesia pada Pekan Nasional (Penas) Tani Nelayan XVI di Lanud Sutan Sjahrir Padang, Sumatera Barat, Sabtu 10 Juni 2023.

Benih jagung unggul bioteknologi varietas NK Pendekar Sakti, NK Sumo Sakti, dan NK Perkasa Sakti itu memiliki keunggulan ganda dan yang pertama kali mendapatkan sertifikat pelepasan varietas di Indonesia yang dapat membuat petani menekan ongkos produksi, meningkatkan kualitas, dan mendongkrak panen jagung dari rata-rata nasional sebesar 5,3 ton per hektar menjadi 7-8 ton per hektare. (ANTARA FOTO/Iggoy el Fitra) (ddk)

(Iggoy el Fitra/ANTARA FOTO)