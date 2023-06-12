Warga negara Kanada Mohamed Reda Delaa yang sempat viral di media sosial karena berulah dengan membawa senjata tajam dihadirkan saat konferensi pers di Polres Badung, Bali, Senin (12/6/2023).

Warga negara Kanada tersebut ditangkap karena melakukan tindak pidana membawa senjata tajam yang membahayakan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di Kelurahan Kerobokan Kelod, Kuta Utara, Badung pada Jumat (9/6) sehingga selanjutnya akan dideportasi secepatnya.

(ANTARA FOTO/Nyoman Hendra Wibowo/nym) (hru)

(Nyoman Hendra Wibowo/Antara Foto)