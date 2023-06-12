...

Viral di Medsos, Warga Negara Kanada yang Berulah di Bali Ditangkap Polisi

Nyoman Hendra Wibowo/Antara Foto, Jurnalis · Senin 12 Juni 2023 15:24 WIB
Warga negara Kanada tersebut ditangkap karena melakukan tindak pidana membawa senjata tajam.
Warga negara Kanada tersebut ditangkap karena melakukan tindak pidana membawa senjata tajam.
Warga negara Kanada Mohamed Reda Delaa yang sempat viral di media sosial karena berulah dengan membawa senjata tajam dihadirkan saat konferensi pers di Polres Badung, Bali, Senin (12/6/2023). 

 

Warga negara Kanada tersebut ditangkap karena melakukan tindak pidana membawa senjata tajam yang membahayakan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di Kelurahan Kerobokan Kelod, Kuta Utara, Badung pada Jumat (9/6) sehingga selanjutnya akan dideportasi secepatnya. 

 

(ANTARA FOTO/Nyoman Hendra Wibowo/nym) (hru)

(Nyoman Hendra Wibowo/Antara Foto)

