Polisi menunjukkan kontainer berisi minyak solar ilegal hasil tangkapan di Mapolres Muaro Jambi, Jambi, Senin 12 Juni 2023.

Polisi setempat mengamankan satu unit truk yang membawa 5 ton lebih minyak solar ilegal saat mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Lintas Timur Sumatera, Pematang Gajah provinsi itu, namun sopir berhasil kabur dan masih dilakukan pengejaran.

(Wahdi Septiawan/ANTARA FOTO)