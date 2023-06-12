...

Polisi Amankan Truk Pembawa Solar Ilegal di Jalan Lintas Timur Sumatera

Wahdi Septiawan/ANTARA FOTO, Jurnalis · Senin 12 Juni 2023 21:12 WIB
Polisi menunjukkan kontainer berisi minyak solar ilegal hasil tangkapan di Mapolres Muaro Jambi
Polisi setempat mengamankan satu unit truk yang membawa 5 ton lebih minyak solar ilegal saat mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Lintas Timur Sumatera
Polisi menunjukkan kontainer berisi minyak solar ilegal hasil tangkapan di Mapolres Muaro Jambi, Jambi, Senin 12 Juni 2023. 
 
Polisi setempat mengamankan satu unit truk yang membawa 5 ton lebih minyak solar ilegal saat mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Lintas Timur Sumatera, Pematang Gajah provinsi itu, namun sopir berhasil kabur dan masih dilakukan pengejaran. 
 
(ANTARA FOTO/Wahdi Septiawan) (ddk)

(Wahdi Septiawan/ANTARA FOTO)

