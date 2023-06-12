Pebulu tangkis tunggal putri Indonesia Gregoria Mariska berfoto usai konferensi pers di Istora Senayan, Jakarta, Senin (12/6/2023).



Gregoria Mariska Tunjung Cahyaningsih adalah seorang atlet bulu tangkis tunggal putri Indonesia yang lahir pada 11 Agustus 1999 di Wonogiri, Jawa Tengah. Orang tua Gregoria Mariska Tunjung bernama Gregorius Maryanto dan Fransiska Romana.



Banyak prestasi yang sudah diraih Gregoria Mariska, terakhir yang berhasil ia dapatkan yaitu Juara Spain Masters 2023 Tunggal Putri. Gregoria sudah menjalin hubungan selama 4 tahun dengan musisi dari band TheOvertunes, Mikha Angelo.



(Foto: Aldhi Chandra Setiawan) (hru)

