...

Atlet Manfaatkan Latihan Terakhir Jelang Pembukaan Indonesia Open 2023 di Istora Senayan

Aldhi Chandra Setiawan, Jurnalis · Senin 12 Juni 2023 22:05 WIB
Sejumlah atlet bulutangkis menjalani latihan jelang Indonesia Open 2023 di Istora Senayan, Jakarta
Sejumlah atlet bulutangkis menjalani latihan jelang Indonesia Open 2023 di Istora Senayan, Jakarta
Sejumlah atlet bulutangkis menjalani latihan jelang Indonesia Open 2023 di Istora Senayan, Jakarta
Sejumlah atlet bulutangkis menjalani latihan jelang Indonesia Open 2023 di Istora Senayan, Jakarta
A A A
Sejumlah atlet bulutangkis menjalani latihan jelang Indonesia Open 2023 di Istora Senayan, Jakarta, Senin 12 Juni 2023.
 
H-1 Indonesia Open 2023 para pebulu tangkis menjalani persiapan terakhir dari mulai latihan fisik, adu tanding, hingga strategi bersama pelatih dan rekan setimnya. Turnamen Indonesia Open 2023 akan berlangsung pada 13 hingga 18 Juni 2023 di Istora Senayan, Jakarta.
 
(Aldhi Chandra Setiawan) (ddk)

(Aldhi Chandra Setiawan)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Rapat Terbatas di Kemenko Pangan Bahas Cadangan Pangan Pemerintah 2026

Rapat Terbatas di Kemenko Pangan Bahas Cadangan Pangan Pemerintah 2026

Wakil Ketua MPR Gelar Refleksi Akhir Tahun 2025 Bahas Paradoks Energi

Wakil Ketua MPR Gelar Refleksi Akhir Tahun 2025 Bahas Paradoks Energi

Cuaca Ekstrem Tingkatkan Klaim Asuransi Sepanjang 2025

Cuaca Ekstrem Tingkatkan Klaim Asuransi Sepanjang 2025

Wisata Berkuda Jadi Daya Tarik Pengunjung Hutan Pinus Malino

Wisata Berkuda Jadi Daya Tarik Pengunjung Hutan Pinus Malino

Pengunjung Taman Margasatwa Ragunan Tembus 68.000 saat Puncak Libur Nataru

Pengunjung Taman Margasatwa Ragunan Tembus 68.000 saat Puncak Libur Nataru

Kampanye Keselamatan Pelayaran, PIS Serahkan 750 Life Vest kepada Nelayan Manado

Kampanye Keselamatan Pelayaran, PIS Serahkan 750 Life Vest kepada Nelayan Manado

Kasus Dugaan Akses Ilegal Sekuritas Mandek, Korban Merasa Diabaikan

Kasus Dugaan Akses Ilegal Sekuritas Mandek, Korban Merasa Diabaikan

Jakarta Sambut Tahun Baru 2026 dengan Doa Lintas Agama dan Atraksi Drone di Bundaran HI

Jakarta Sambut Tahun Baru 2026 dengan Doa Lintas Agama dan Atraksi Drone di Bundaran HI

Cari Berita Lain Di Sini