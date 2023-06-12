Sejumlah atlet bulutangkis menjalani latihan jelang Indonesia Open 2023 di Istora Senayan, Jakarta, Senin 12 Juni 2023.

H-1 Indonesia Open 2023 para pebulu tangkis menjalani persiapan terakhir dari mulai latihan fisik, adu tanding, hingga strategi bersama pelatih dan rekan setimnya. Turnamen Indonesia Open 2023 akan berlangsung pada 13 hingga 18 Juni 2023 di Istora Senayan, Jakarta.

(Aldhi Chandra Setiawan) (ddk)

