Perkuat Sektor Ekonomi, Airlangga Hartarto Terima Kunjungan Dubes Hungaria Lilla Karsay

Heru Haryono, Jurnalis · Senin 12 Juni 2023 15:40 WIB
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Airlangga Hartarto menerima kunjungan Duta Besar Hungaria, Lilla Karsay di kantor Menko Perekenomian Jakarta (12/6/2023). Keduanya membicarakan upaya memperkuat hubungan bilateral Indonesia dan Hungaria serta memperluas dan meningkatkan kerjasama yang saling menguntungkan  di berbagai sektor ekonomi, seperti pengiriman mahasiswa politeknik Indonesia ke Hungaria untuk program magang vokasional selama 2 tahun.

 

Kedua belah pihak juga sepakat bahwa proyek sistem pembayaran tol elektronik Multi Lane Free Flow (MLFF) yang sedang berlangsung juga merupakan tonggak sejarah dan cerita keberhasilan hubungan antara Hungaria dan Indonesia. Proyek ini merupakan salah satu proyek infrastruktur strategis di Indonesia yang masuk dalam portofolio Kementerian Koordinator.

(Heru Haryono)

