Wakil Ketua DPP Partai Perindo Boyke Novrizon didampingi Ketua DPW Partai Perindo DKI Jakarta Effendi Syahputra berbincang dengan pedagang saat meninjau gerobak perindo dalam acara pembagian gerobak Perindo di Kantor DPP Perindo, Menteng, Jakarta Pusat, Senin 12 Juni 2023.

Empat pedagang di Jakarta yang menerima bantuan gerobak gratis yakni Sri Wahyuni (39), pedagang cappucino cincau; Zuraidah (40), pedagang kopi dan mi instan; Sofian M (41), pedagang kopi dan mi instan; serta Lia Trisnawati (33), pedagang nasi rames.

Wakil Ketua DPP Partai Perindo Boyke Novrizon mengatakan, bantuan ini merupakan sumbangsih Perindo kepada pegiat ekonomi UMKM untuk menaikkan taraf hidup kesejahteraan UMKM di Indonesia. Ini bagian dari komitmen kami dalam membangkitkan ekonomi masyarakat kecil. Mudah-mudahan bisa kembali lagi membangkitkan ekonomi keluarga

Partai Persatuan Indonesia (Perindo) membagikan gerobak gratis kepada masyarakat. Gerobak Perindo bertujuan meningkatkan UMKM di seluruh Indonesia.

Gerobak yang dibagikan kali ini juga dilengkapi dengan QR Code Motion Pay untuk memudahkan pedagang dan pembeli saat bertransaksi.

(Arif Julianto) (ddk)

(Arif Julianto/okezone)