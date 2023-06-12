...

Gubernur Jabar Ridwan Kamil Tinjau Petani Milenial di Ciamis

Adeng Bustomi/ANTARA FOTO, Jurnalis · Senin 12 Juni 2023 21:17 WIB
Gubernur Ridwan Kamil meninjau tanam selada menggunakan sistem hidroponik
Ridwan Kamil dalam pertemuan tersebut mendengarkan aspirasi dari petani milenial dan petani konvensional terkait program pertanian
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (tengah) meninjau tanam selada menggunakan sistem hidroponik saat silahturahmi dengan elemen masyarakat pertanian Jawa Barat di Sambilalu Hidroponik Farm, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, Senin 12 Juni 2023. 
 
Ridwan Kamil dalam pertemuan tersebut mendengarkan aspirasi dari petani milenial dan petani konvensional terkait program pertanian serta berharap Jawa Barat bisa menjadi pusat pertanian hidroponik. 
 
(ANTARA FOTO/Adeng Bustomi) (ddk)

(Adeng Bustomi/ANTARA FOTO)

