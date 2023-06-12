Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (tengah) meninjau tanam selada menggunakan sistem hidroponik saat silahturahmi dengan elemen masyarakat pertanian Jawa Barat di Sambilalu Hidroponik Farm, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, Senin 12 Juni 2023.

Ridwan Kamil dalam pertemuan tersebut mendengarkan aspirasi dari petani milenial dan petani konvensional terkait program pertanian serta berharap Jawa Barat bisa menjadi pusat pertanian hidroponik.

(ANTARA FOTO/Adeng Bustomi) (ddk)

(Adeng Bustomi/ANTARA FOTO)