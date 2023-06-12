Pesepak bola Inggris Jesse Lingard berselebrasi saat bermain bola dengan pemain Bali United Youth di Training Center (TC) Bali United, Gianyar, Bali, Senin 12 Juni 2023.

Pada kunjungannya, mantan pemain Manchester United dan Nottingham Forest tersebut melihat langsung fasilitas-fasilitas di pusat pelatihan yang dimiliki Bali United serta berbagi pengalaman dan motivasi kepada para pemain muda di Bali.

(ANTARA FOTO/Fikri Yusuf) (ddk)

(Fikri Yusuf/ANTARA FOTO)