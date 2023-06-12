...

Jesse Lingard Sambangi Pusat Latihan Bali United, Apakah Akan Bergabung?

Fikri Yusuf/ANTARA FOTO, Jurnalis · Senin 12 Juni 2023 20:35 WIB
Pesepak bola Inggris Jesse Lingard bermain bola dengan pemain Bali United Youth di Training Center TC Bali United, Gianyar, Bali
Pesepak bola Inggris Jesse Lingard bermain bola dengan pemain Bali United Youth di Training Center TC Bali United, Gianyar, Bali
Pesepak bola Inggris Jesse Lingard berselebrasi saat bermain bola dengan pemain Bali United Youth di Training Center (TC) Bali United, Gianyar, Bali, Senin 12 Juni 2023. 
 
Pada kunjungannya, mantan pemain Manchester United dan Nottingham Forest tersebut melihat langsung fasilitas-fasilitas di pusat pelatihan yang dimiliki Bali United serta berbagi pengalaman dan motivasi kepada para pemain muda di Bali. 
 
(ANTARA FOTO/Fikri Yusuf) (ddk)

(Fikri Yusuf/ANTARA FOTO)

