Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono Nonton Wayang Kulit dengan Lakon Semar Boyong

Rizal Hanafi/ANTARA FOTO, Jurnalis · Selasa 13 Juni 2023 10:00 WIB
Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono menonton pagelaran wayang kulit yang digelar di Kodam V Brawijaya.
Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono menonton pagelaran wayang kulit yang digelar di Kodam V Brawijaya.
Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono (kedua kiri) didampingi Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Farid Makruf (kedua kanan) dan mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan (kiri) menyaksikan pagelaran wayang kulit dengan lakon Semar Boyong di Kodam V/Brawijaya, Surabaya, Jawa Timur, Senin (12/6/2023) malam.

 

Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono menonton pagelaran wayang kulit yang digelar di Kodam V/Brawijaya saat kunjungan kerjanya di Jawa Timur. 

 

(ANTARA FOTO/ Rizal Hanafi/ds/aww) (hru)

(Rizal Hanafi/ANTARA FOTO)

