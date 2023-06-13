Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono (kedua kiri) didampingi Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Farid Makruf (kedua kanan) dan mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan (kiri) menyaksikan pagelaran wayang kulit dengan lakon Semar Boyong di Kodam V/Brawijaya, Surabaya, Jawa Timur, Senin (12/6/2023) malam.
(ANTARA FOTO/ Rizal Hanafi/ds/aww) (hru)
(Rizal Hanafi/ANTARA FOTO)