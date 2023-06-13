...

Lupa Matikan Kompor, Puluhan Rumah di Denpasar Hangus Terbakar

Nyoman Hendra Wibowo/Antara Foto, Jurnalis · Selasa 13 Juni 2023 16:41 WIB
Petugas BPBD Kota Denpasar melakukan pendinginan usai kebakaran yang menghanguskan puluhan rumah.
Petugas BPBD Kota Denpasar melakukan pendinginan usai kebakaran yang menghanguskan puluhan rumah.
Petugas BPBD Kota Denpasar melakukan pendinginan usai kebakaran yang menghanguskan puluhan rumah.
A A A

Petugas BPBD Kota Denpasar melakukan pendinginan usai kebakaran yang menghanguskan puluhan rumah di lingkungan Wanasari, Desa Dauh Puri Kaja, Denpasar, Bali, Selasa (13/6/2023). Berdasarkan data sementara dari pihak aparatur desa setempat, kebakaran yang terjadi pada pukul 09.00 WITA itu menghanguskan sebanyak 35 unit rumah yang disebabkan oleh salah satu warga meninggalkan rumahnya dalam kondisi api kompor masih menyala dan saat ini masih dalam penanganan petugas terkait. 

 

(ANTARA FOTO/Nyoman Hendra Wibowo/aww) (hru)

(Nyoman Hendra Wibowo/Antara Foto)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Libur Natal dan Tahun Baru, PHRI Targetkan Okupansi Hotel di Atas 80 Persen

Libur Natal dan Tahun Baru, PHRI Targetkan Okupansi Hotel di Atas 80 Persen

Peran ULaMM Syariah dalam Memberdayakan Usaha Mikro dan Ketahanan Pangan Berkelanjutan

Peran ULaMM Syariah dalam Memberdayakan Usaha Mikro dan Ketahanan Pangan Berkelanjutan

Pemprov DKI Siapkan Perayaan Malam Tahun Baru 2026 di Bundaran HI

Pemprov DKI Siapkan Perayaan Malam Tahun Baru 2026 di Bundaran HI

Penutupan Perdagangan Bursa Efek Indonesia Tahun 2025

Penutupan Perdagangan Bursa Efek Indonesia Tahun 2025

Jelang Pergantian Tahun, Pernak-Pernik Tahun Baru Laris di Pasar Asemka

Jelang Pergantian Tahun, Pernak-Pernik Tahun Baru Laris di Pasar Asemka

Dedikasi Kemanusiaan di Sumatra Barat, Indonesia CARE Terima Penghargaan Daerah

Dedikasi Kemanusiaan di Sumatra Barat, Indonesia CARE Terima Penghargaan Daerah

Menhut Raja Juli Antoni Lepasliarkan Dua Orangutan, Tegaskan Komitmen Perlindungan Satwa Endemik

Menhut Raja Juli Antoni Lepasliarkan Dua Orangutan, Tegaskan Komitmen Perlindungan Satwa Endemik

Rapat Terbatas di Kemenko Pangan Bahas Cadangan Pangan Pemerintah 2026

Rapat Terbatas di Kemenko Pangan Bahas Cadangan Pangan Pemerintah 2026

Cari Berita Lain Di Sini