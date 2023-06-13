Petugas BPBD Kota Denpasar melakukan pendinginan usai kebakaran yang menghanguskan puluhan rumah di lingkungan Wanasari, Desa Dauh Puri Kaja, Denpasar, Bali, Selasa (13/6/2023). Berdasarkan data sementara dari pihak aparatur desa setempat, kebakaran yang terjadi pada pukul 09.00 WITA itu menghanguskan sebanyak 35 unit rumah yang disebabkan oleh salah satu warga meninggalkan rumahnya dalam kondisi api kompor masih menyala dan saat ini masih dalam penanganan petugas terkait.

(Nyoman Hendra Wibowo/Antara Foto)