Kementerian Komunikasi dan Informatika RI (Kemenkominfo) bersinergi dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) menyelenggarakan peluncuran dan seminar Literasi Digital kepada Perwira Tinggi dan Menengah TNI di Jakarta, Selasa (13/6/2023).

Kegiatan ini membahas Empat Pilar Literasi Digital dengan dua tema pokok, yaitu "Transformasi Digital Aparatur Pemerintah" dan "Netralitas Aparatur Pemerintah" untuk membangun pemahaman literasi digital di lingkungan TNI guna mewujudkan prajurit TNI yang makin bijak dan cakap digital.

Survei Indeks Literasi Digital Nasional yang dilakukan oleh Kemenkominfo dan Katadata Insight Center (KIC) pada tahun 2022 lalu menunjukkan bahwa kapasitas Literasi Digital masyarakat Indonesia dinilai sebesar 3.54 dari 5.00. Berdasarkan hal tersebut, tingkat literasi digital di Indonesia masih berada dalam kategori “sedang”. Kegiatan Literasi Digital kepada Perwira Tinggi dan Menengah TNI merupakan salah satu upaya Kemenkominfo dalam mempercepat transformasi digital di lingkungan pemerintahan daerah menuju Indonesia #MakinCakapDigital.

Kegiatan Literasi Digital kepada Perwira Tinggi dan Menengah TNI secara resmi akan dibuka oleh Plt. Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) yang didampingi Panglima TNI. Panglima TNI, Laksamana TNI Yudo Margono, menekankan tentang pentingnya usaha untuk mempersiapkan kebutuhan sumber daya manusia bertalenta digital, sesuai arahan Visi Indonesia yang disampaikan oleh Presiden RI.

Prajurit TNI, yang merupakan bagian dari talenta digital bangsa, perlu mendukung dan mengambil peran aktif dalam kegiatan tersebut agar prajurit TNI makin bijak dan cakap digital. Kegiatan literasi digital ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan prajurit TNI dalam pemanfaatan teknologi digital khususnya terkait Empat Pilar Literasi Digital.

Panglima TNI juga menyatakan bahwa teknologi yang semakin berkembang mempermudah manusia untuk melakukan apapun, sehingga Pilar Literasi Digital, khususnya etika digital penting diterapkan agar tidak ada pihak yang dirugikan. Etika digital harus dipegang teguh dalam proses berlangsungnya transformasi digital, salah satunya agar pemanfaatan media sosial oleh prajurit TNI dapat mencegah meluasnya penyebaran informasi bohong dan konten negatif khususnya yang menyangkut pertahanan dan keutuhan NKRI.

Plt. Menkominfo, Moh. Mahfud MD, menegaskan bahwa prajurit TNI perlu memahami tren dan perkembangan teknologi digital yang sedang terjadi. Mereka harus siap memanfaatkan teknologi terbaru guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam menjalankan tugas dan fungsi mereka. Perkembangan di era digital menimbulkan jenis-jenis ancaman baru terhadap kedaulatan negara yang harus diwaspadai oleh TNI dalam menjalankan tugas, utamanya dalam melaksanakan pertahanan negara guna mempertahankan kedaulatan negara, menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan menjaga keselamatan segenap bangsa dari ancaman pertahanan dan keamanan negara.

