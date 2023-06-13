Petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalteng berupaya memadamkan kebakaran lahan gambut di Kelurahan Bereng Bengkel, Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Selasa 13 Juni 2023.

Berdasrakan data dari BPBD Kota Palangka Raya sejak 1 Januari sampai 11 Juni 2023 luas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melanda Palangka Raya diperkirakan mencapai 22,64 hektare dari 34 kejadian dan terus meluas.

(Auliya Rahman/ANTARA FOTO)