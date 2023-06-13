...

Petugas Berusaha Padamkan Kebakaran Hutan dan Lahan Gambut di Palangka Raya Kalteng

Auliya Rahman/ANTARA FOTO, Jurnalis · Selasa 13 Juni 2023 22:17 WIB
Petugas berupaya memadamkan kebakaran lahan gambut
Petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalteng berupaya memadamkan kebakaran lahan gambut di Kelurahan Bereng Bengkel, Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Selasa 13 Juni 2023. 
 
Berdasrakan data dari BPBD Kota Palangka Raya sejak 1 Januari sampai 11 Juni 2023 luas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melanda Palangka Raya diperkirakan mencapai 22,64 hektare dari 34 kejadian dan terus meluas. 
 
(Auliya Rahman/ANTARA FOTO)

Libur Natal dan Tahun Baru, PHRI Targetkan Okupansi Hotel di Atas 80 Persen

Peran ULaMM Syariah dalam Memberdayakan Usaha Mikro dan Ketahanan Pangan Berkelanjutan

Pemprov DKI Siapkan Perayaan Malam Tahun Baru 2026 di Bundaran HI

Penutupan Perdagangan Bursa Efek Indonesia Tahun 2025

Jelang Pergantian Tahun, Pernak-Pernik Tahun Baru Laris di Pasar Asemka

Dedikasi Kemanusiaan di Sumatra Barat, Indonesia CARE Terima Penghargaan Daerah

Menhut Raja Juli Antoni Lepasliarkan Dua Orangutan, Tegaskan Komitmen Perlindungan Satwa Endemik

Rapat Terbatas di Kemenko Pangan Bahas Cadangan Pangan Pemerintah 2026

