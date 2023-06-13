Pebulu tangkis ganda campuran Indonesia Lisa Ayu Kusumawati (kiri) dan Rehan Naufal Kusharjanto (kanan) mengembalikan kok ke arah ganda campuran Malaysia Goh Soon Huat dan Shevon Jemie Lai dalam babak pertama (32 besar) turnamen Indonesia Open 2023 di Istora Senayan, Jakarta, Selasa 13 Juni 2023.

Rehan dan Lisa menang dengan rubber gim (13-21, 26-24, dan 21-17) sekaligus memastikan lolos ke babak kedua (16 besar).

(ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra) (ddk)

