Pebulu tangkis tunggal putra Denmark Viktor Axelsen bereaksi usai meraih poin dari tunggal putra China Weng Hong Yang dalam babak pertama (32 besar) turnamen Indonesia Open 2023 di Istora Senayan, Jakarta, Selasa 13 Juni 2023.

Pebulu tangkis tunggal putra peringkat satu dunia tersebut menang dalam dua gim langsung (21-12, 21-8) sehingga memastikan lolos ke babak kedua (16 besar).

(ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra) (ddk)

(Aditya Pradana Putra/ANTARA FOTO)