Tunggal Putra Peringkat Pertama Dunia Viktor Axelsen Melaju Mulus ke Babak 16 Besar Indonesia Open 2023

Aditya Pradana Putra/ANTARA FOTO, Jurnalis · Selasa 13 Juni 2023 20:44 WIB
Pebulu tangkis tunggal putra Denmark Viktor Axelsen bereaksi
Pebulu tangkis tunggal putra peringkat satu dunia tersebut menang dalam dua gim langsung 21-12, 21-8 sehingga memastikan lolos ke babak kedua 16 besar
Pebulu tangkis tunggal putra Denmark Viktor Axelsen bereaksi usai meraih poin dari tunggal putra China Weng Hong Yang dalam babak pertama (32 besar) turnamen Indonesia Open 2023 di Istora Senayan, Jakarta, Selasa 13 Juni 2023. 
 
Pebulu tangkis tunggal putra peringkat satu dunia tersebut menang dalam dua gim langsung (21-12, 21-8) sehingga memastikan lolos ke babak kedua (16 besar). 
 
(ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra) (ddk)

(Aditya Pradana Putra/ANTARA FOTO)

