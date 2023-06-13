Pebulu tangkis tunggal putri Indonesia Putri Kusuma Wardani mengembalikan kok saat menghadapi pebulu tangkis tunggal putri Amerika Serikat Iris Wang dalam babak 32 besar Indonesia Open 2023 di Istora Senayan, Jakarta, Selasa 13 Juni 2023.

Putri Kusuma Wardani, tunggal putri Indonesia, berhasil meraih kemenangan yang dramatis pada babak 32 besar Indonesia Open 2023. Putri mengalahkan wakil Amerika Serikat, Iris Wang lewat rubber gim dengan skor 15-21, 22-20, dan 23-21.

(Aldhi Chandra Setiawan) (ddk)

(Aldhi Chandra Setiawan)