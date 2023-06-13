...

Pelaksanaan Sensus Pertanian untuk Menciptakan Kedaulatan Pangan

Muhammad Izfaldi/ANTARA FOTO, Jurnalis · Selasa 13 Juni 2023 07:50 WIB
Petugas BPS Kota Bengkulu melakukan pendataan lapangan pada pelaksanaan sensus pertanian.
Petugas BPS Kota Bengkulu melakukan pendataan lapangan pada pelaksanaan sensus pertanian.
A A A

Petugas Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bengkulu melakukan pendataan lapangan pada pelaksanaan sensus pertanian subsektor sayuran holtikultura di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, Senin (12/6/2023).

 

Sensus Pertanian 2023 yang digelar 1 Juni hingga 31 Juli mendatang tersebut melibatkan 140 petugas lapangan dari BPS Kota Bengkulu yang bertujuan untuk menyediakan data sebagai tolak ukur statistik pertanian, serta menyusun perencanaan atau kebijakan pemerintah dalam menciptakan kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani. 

 

(ANTARA FOTO/Muhamamd Izfaldi/rwa) (hru)

(Muhammad Izfaldi/ANTARA FOTO)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Wisata Berkuda Jadi Daya Tarik Pengunjung Hutan Pinus Malino

Wisata Berkuda Jadi Daya Tarik Pengunjung Hutan Pinus Malino

Pengunjung Taman Margasatwa Ragunan Tembus 68.000 saat Puncak Libur Nataru

Pengunjung Taman Margasatwa Ragunan Tembus 68.000 saat Puncak Libur Nataru

Kampanye Keselamatan Pelayaran, PIS Serahkan 750 Life Vest kepada Nelayan Manado

Kampanye Keselamatan Pelayaran, PIS Serahkan 750 Life Vest kepada Nelayan Manado

Kasus Dugaan Akses Ilegal Sekuritas Mandek, Korban Merasa Diabaikan

Kasus Dugaan Akses Ilegal Sekuritas Mandek, Korban Merasa Diabaikan

Jakarta Sambut Tahun Baru 2026 dengan Doa Lintas Agama dan Atraksi Drone di Bundaran HI

Jakarta Sambut Tahun Baru 2026 dengan Doa Lintas Agama dan Atraksi Drone di Bundaran HI

Tanpa Macet, Jalan Protokol Jakarta Sepi di Libur Nataru

Tanpa Macet, Jalan Protokol Jakarta Sepi di Libur Nataru

Kejar Perputaran Belanja Rp110 Triliun, Airlangga Tinjau Promo Akhir Tahun di PIM 1

Kejar Perputaran Belanja Rp110 Triliun, Airlangga Tinjau Promo Akhir Tahun di PIM 1

Gotong Royong Lintas Pihak, Kemenhut Bersihkan Kayu Limbah Bencana di Sumatera

Gotong Royong Lintas Pihak, Kemenhut Bersihkan Kayu Limbah Bencana di Sumatera

Cari Berita Lain Di Sini