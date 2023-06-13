Petugas Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bengkulu melakukan pendataan lapangan pada pelaksanaan sensus pertanian subsektor sayuran holtikultura di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, Senin (12/6/2023).

Sensus Pertanian 2023 yang digelar 1 Juni hingga 31 Juli mendatang tersebut melibatkan 140 petugas lapangan dari BPS Kota Bengkulu yang bertujuan untuk menyediakan data sebagai tolak ukur statistik pertanian, serta menyusun perencanaan atau kebijakan pemerintah dalam menciptakan kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani.

(ANTARA FOTO/Muhamamd Izfaldi/rwa) (hru)

(Muhammad Izfaldi/ANTARA FOTO)