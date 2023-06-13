Pelatih Timnas sepak bola Indonesia Shin Tae-yong (tengah) memimpin jalannya latihan jelang pertandingan sepak bola persahabatan (FIFA Matchday) antara Timnas Indonesia melawan tim sepak bola Palestina di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur, Selasa 13 Juni 2023.

Timnas Indonesia akan melakukan pertandingan FIFA Matchday melawan tim sepak bola Palestina di Gelora Bung Tomo, Surabaya, Rabu 14 Juni 2023.

(ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja) (ddk)

(Muhammad Adimaja/ANTARA FOTO)