...

Timnas Indonesia Siap Tanding Lawan Timnas Palestina di Laga FIFA Matchday

Muhammad Adimaja/ANTARA FOTO, Jurnalis · Selasa 13 Juni 2023 22:22 WIB
Pelatih Timnas sepak bola Indonesia Shin Tae-yong tengah memimpin jalannya latihan
Pelatih Timnas sepak bola Indonesia Shin Tae-yong
Timnas Indonesia akan melakukan pertandingan FIFA Matchday melawan tim sepak bola Palestina
A A A
Pelatih Timnas sepak bola Indonesia Shin Tae-yong (tengah) memimpin jalannya latihan jelang pertandingan sepak bola persahabatan (FIFA Matchday) antara Timnas Indonesia melawan tim sepak bola Palestina di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur, Selasa 13 Juni 2023. 
 
Timnas Indonesia akan melakukan pertandingan FIFA Matchday melawan tim sepak bola Palestina di Gelora Bung Tomo, Surabaya, Rabu 14 Juni 2023. 
 
(ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja) (ddk)

(Muhammad Adimaja/ANTARA FOTO)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Rapat Terbatas di Kemenko Pangan Bahas Cadangan Pangan Pemerintah 2026

Rapat Terbatas di Kemenko Pangan Bahas Cadangan Pangan Pemerintah 2026

Wakil Ketua MPR Gelar Refleksi Akhir Tahun 2025 Bahas Paradoks Energi

Wakil Ketua MPR Gelar Refleksi Akhir Tahun 2025 Bahas Paradoks Energi

Cuaca Ekstrem Tingkatkan Klaim Asuransi Sepanjang 2025

Cuaca Ekstrem Tingkatkan Klaim Asuransi Sepanjang 2025

Wisata Berkuda Jadi Daya Tarik Pengunjung Hutan Pinus Malino

Wisata Berkuda Jadi Daya Tarik Pengunjung Hutan Pinus Malino

Pengunjung Taman Margasatwa Ragunan Tembus 68.000 saat Puncak Libur Nataru

Pengunjung Taman Margasatwa Ragunan Tembus 68.000 saat Puncak Libur Nataru

Kampanye Keselamatan Pelayaran, PIS Serahkan 750 Life Vest kepada Nelayan Manado

Kampanye Keselamatan Pelayaran, PIS Serahkan 750 Life Vest kepada Nelayan Manado

Kasus Dugaan Akses Ilegal Sekuritas Mandek, Korban Merasa Diabaikan

Kasus Dugaan Akses Ilegal Sekuritas Mandek, Korban Merasa Diabaikan

Jakarta Sambut Tahun Baru 2026 dengan Doa Lintas Agama dan Atraksi Drone di Bundaran HI

Jakarta Sambut Tahun Baru 2026 dengan Doa Lintas Agama dan Atraksi Drone di Bundaran HI

Cari Berita Lain Di Sini