Polisi Tangkap 12 Pengedar Narkotika di Wilayah Polres Banyumas

Idhad Zakaria/ANTARA FOTO, Jurnalis · Rabu 14 Juni 2023 16:51 WIB
Kapolresta Banyumas Kombes Pol Edy Suranta Sitepu kanan memeriksa barang bukti penangkapan 12 tersangka pengedar narkotika
Polresta Banyumas menangkap jaringan pengedar narkotika, psikotripika, dan obat berbahaya yang beroperasi di wilayah Kabupaten Banyumas, Jateng
Kapolresta Banyumas Kombes Pol Edy Suranta Sitepu (kanan) memeriksa barang bukti penangkapan 12 tersangka pengedar narkotika, psikotropika, dan obat berbahaya, saat gelar perkara, di Polresta Banyumas, Jawa Tengah, Rabu 14 Juni 2023. 
 
Polresta Banyumas menangkap jaringan pengedar narkotika, psikotripika, dan obat berbahaya yang beroperasi di wilayah Kabupaten Banyumas, Jateng, dengan barang bukti sejumlah 141,37 gram sabu, 119,33 gram tembakau sintetis, 93 butir psikotropika, dan 1.664 butir obat berbahaya. 
 
(ANTARA FOTO/Idhad Zakaria) (ddk)

(Idhad Zakaria/ANTARA FOTO)

