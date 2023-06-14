Kapolresta Banyumas Kombes Pol Edy Suranta Sitepu (kanan) memeriksa barang bukti penangkapan 12 tersangka pengedar narkotika, psikotropika, dan obat berbahaya, saat gelar perkara, di Polresta Banyumas, Jawa Tengah, Rabu 14 Juni 2023.

Polresta Banyumas menangkap jaringan pengedar narkotika, psikotripika, dan obat berbahaya yang beroperasi di wilayah Kabupaten Banyumas, Jateng, dengan barang bukti sejumlah 141,37 gram sabu, 119,33 gram tembakau sintetis, 93 butir psikotropika, dan 1.664 butir obat berbahaya.

(ANTARA FOTO/Idhad Zakaria) (ddk)

(Idhad Zakaria/ANTARA FOTO)