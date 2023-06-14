Pebulu tangkis tunggal putra Indonesia Jonatan Christie mengembalikan kok ke arah lawan saat menghadapi wakil Jepang Kanta Tsuneyama dalam babak 32 besar Indonesia Open 2023 di Istora Senayan, Jakarta, Rabu 14 Juni 2023.

Jonatan Christie (Jojo) berhasil melaju mulus ke babak 16 besar Indonesia Open 2023 setelah berhasil mengalahkan Kanta Tsuneyama dengan skor akhir 21-17 dan 21-10.

(Aldhi Chandra Setiawan) (ddk)

