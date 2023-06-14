...

Jonatan Christie Melaju Mulus ke Babak 16 Besar Indonesia Open 2023

Aldhi Chandra Setiawan, Jurnalis · Rabu 14 Juni 2023 17:47 WIB
Pebulu tangkis tunggal putra Indonesia Jonatan Christie mengembalikan kok ke arah lawan
Pebulu tangkis tunggal putra Indonesia Jonatan Christie mengembalikan kok ke arah lawan
Pebulu tangkis tunggal putra Indonesia Jonatan Christie mengembalikan kok ke arah lawan
Jojo berhasil melaju mulus ke babak 16 besar Indonesia Open 2023 setelah berhasil mengalahkan Kanta Tsuneyama dengan skor akhir 21-17 dan 21-10
Pebulu tangkis tunggal putra Indonesia Jonatan Christie mengembalikan kok ke arah lawan saat menghadapi wakil Jepang Kanta Tsuneyama dalam babak 32 besar Indonesia Open 2023 di Istora Senayan, Jakarta, Rabu 14 Juni 2023.
 
Jonatan Christie (Jojo) berhasil melaju mulus ke babak 16 besar Indonesia Open 2023 setelah berhasil mengalahkan Kanta Tsuneyama dengan skor akhir 21-17 dan 21-10.
 
(Aldhi Chandra Setiawan) (ddk)

