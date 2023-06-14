Pebulu tangkis tunggal putra Indonesia Anthony Sinisuka Ginting saat menghadapi pebulu tangkis tunggal putra Denmark Hans-Kristian Solberg Vittinghus dalam babak 32 besar Indonesia Open 2023 di Istora Senayan, Jakarta, Rabu 14 Juni 2023.

Anthony Ginting berhasil tembus ke babak 16 besar Indonesia Open 2023 setelah mengalahkan wakil Denmark Hans-Kristian Solberg Vittinghus lewat dua gim dengan skor akhir 21-8 dan 21-10.

(Aldhi Chandra Setiawan) (ddk)

