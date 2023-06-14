Pemain Timnas Indonesia Asnawi Mangkualam Bahar (kedua kanan) mencoba melewati pemain Timnas Palestina Mohammed Yameen (ketiga kanan) dan Samer Jondi (kanan) pada pertandingan FIFA Matchday antara Timnas Indonesia melawan Timnas Palestina di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur, Rabu 14 Juni 2023.

Timnas Indonesia berhasil ditahan imbang Timnas Palestina dengan skor kacamata 0-0 di laga FIFA Matchday.

(ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/ANTARA FOTO/Zabur Karuru) (ddk)

(Muhammad Adimaja/ANTARA FOTO)