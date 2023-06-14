...

Skor Kacamata Warnai Duel Timnas Indonesia VS Timnas Palestina

Muhammad Adimaja/ANTARA FOTO, Jurnalis · Rabu 14 Juni 2023 22:02 WIB
Pemain Timnas Indonesia
Pemain Timnas Palestina
Pemain Timnas Indonesia Asnawi Mangkualam Bahar kedua kanan mencoba melewati pemain Timnas Palestina Mohammed Yameen ketiga kanan dan Samer Jondi kanan
Timnas Indonesia berhasil ditahan imbang Timnas Palestina dengan skor kacamata 0-0 di laga FIFA Matchday
A A A
Pemain Timnas Indonesia Asnawi Mangkualam Bahar (kedua kanan) mencoba melewati pemain Timnas Palestina Mohammed Yameen (ketiga kanan) dan Samer Jondi (kanan) pada pertandingan FIFA Matchday antara Timnas Indonesia melawan Timnas Palestina di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur, Rabu 14 Juni 2023. 
 
Timnas Indonesia berhasil ditahan imbang Timnas Palestina dengan skor kacamata 0-0 di laga FIFA Matchday.
 
(ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/ANTARA FOTO/Zabur Karuru) (ddk)

(Muhammad Adimaja/ANTARA FOTO)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Pemprov DKI Siapkan Perayaan Malam Tahun Baru 2026 di Bundaran HI

Pemprov DKI Siapkan Perayaan Malam Tahun Baru 2026 di Bundaran HI

Penutupan Perdagangan Bursa Efek Indonesia Tahun 2025

Penutupan Perdagangan Bursa Efek Indonesia Tahun 2025

Jelang Pergantian Tahun, Pernak-Pernik Tahun Baru Laris di Pasar Asemka

Jelang Pergantian Tahun, Pernak-Pernik Tahun Baru Laris di Pasar Asemka

Dedikasi Kemanusiaan di Sumatra Barat, Indonesia CARE Terima Penghargaan Daerah

Dedikasi Kemanusiaan di Sumatra Barat, Indonesia CARE Terima Penghargaan Daerah

Menhut Raja Juli Antoni Lepasliarkan Dua Orangutan, Tegaskan Komitmen Perlindungan Satwa Endemik

Menhut Raja Juli Antoni Lepasliarkan Dua Orangutan, Tegaskan Komitmen Perlindungan Satwa Endemik

Rapat Terbatas di Kemenko Pangan Bahas Cadangan Pangan Pemerintah 2026

Rapat Terbatas di Kemenko Pangan Bahas Cadangan Pangan Pemerintah 2026

Wakil Ketua MPR Gelar Refleksi Akhir Tahun 2025 Bahas Paradoks Energi

Wakil Ketua MPR Gelar Refleksi Akhir Tahun 2025 Bahas Paradoks Energi

Cuaca Ekstrem Tingkatkan Klaim Asuransi Sepanjang 2025

Cuaca Ekstrem Tingkatkan Klaim Asuransi Sepanjang 2025

Cari Berita Lain Di Sini