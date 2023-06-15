Senyum Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) merekah sesaat Menteri Sekretaris Kabinet (Menseskab) Pramono Agung menyinggung soal batik yang dikenakan Sandiaga Uno.

Batik berwarna hijau itu disinggung Pramono lantaran Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Republik Indonesia itu baru saja dikukuhkan sebagai kader Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di DPP PPP pada Rabu (14/6/2023) petang.

Momen itu terjadi ketika Jokowi, Pramono Agung, Sandiaga Uno serta Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman dan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menikmati secangkir kopi usai meresmikan pembukaan Jakarta Fair 2023, Kemayoran, Jakarta Pusat pada Rabu (14/6/2023) malam.

"Saya beruntung diajak sempat minum kopi bersama Bapak Presiden, Bapak Ketua MK, Panglima TNI dan Menseskab," ungkap Sandiaga Uno.

"Bapak Presiden juga sempat tersenyum saat Pak Menseskab menyatakan bahwa sekarang saya sudah memiliki warna baru, dan tentunya diharapkan bisa menjadi memberikan kontribusi kepada kontestasi demokrasi ke depan," tambahnya.

Dalam kesempatan tersebut, Jokowi diungkapkannya menanyakan soal tugas baru yang diembannya setelah resmi bergabung dengan PPP.

Sandiaga Uno pun menjawab tugas dan kewajibannya di PPP akan ditetapkan dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) yang akan digelar di DPP PPP pada Jumat (16/6/2023) dan Sabtu (17/6/2023) mendatang.

"Bapak Presiden sempat menanyakan tentang tugas baru di PPP dan saya sampaikan bahwa akan ditentukan saat Rapimnas pada saat Jumat dan Sabtu," ungkap Sandiaga Uno.

"Sempat juga saya menyampaikan bahwa sekarang saya harus lebih sering memakai batik berwarna hijau dan itu juga bagian daripada kita ingin mendorong ekonomi hijau, ekonomi yang berbasis energi baru dan terbarukan yang kita harapkan Indonesia bisa mengambil kepemimpinan, khususnya di bidang ekonomi," jelasnya.

"Karena salah satu PR yang paling besar yang kita hadapi ke depan dan isu yang ada di tengah masyarakat adalah bagaimana kita menjaga keberlangsungan ekonomi kita, memastikan harga-harga bahan pokok terjangkau dan lapangan kerja yang luas tercipta," tutupnya.

Harapan Jokowi

Ketika mendampingi Jokowi meninjau dan meresmikan Jakarta Fair 2023, Sandiaga Uno mengungkapkan harapan sang presiden.

Jokowi katanya berharap agar UMKM bisa tumbuh dan berkembang di tengah pemulihan ekonomi bangsa saat ini.

"Ketika berkeliling (Jakarta Fair), Presiden menyampaikan harapan bagaimana para pelaku usaha UMKM bisa tumbuh dan berkembang. Jakarta Fair 2023 ini adalah event tahunan yang telah lebih dari 50 tahun menggerakkan ekonomi dan juga membuka peluang usaha dan lapangan kerja yang luas," ungkap Sandiaga Uno.

"Tahun lalu, Jakarta Fair 2022 berhasil menarik kunjungan 6,9 juta wisatawan Nusantara dan juga wisatawan asing dengan total transaksi mencapai Rp 7,5 triliun.Tahun ini diharapkan lebih dari Rp 7 juta (pengunjung) dengan total transaksi di atas Rp 10 triliun," jelasnya.

(Dokumentasi Sandiaga Uno)