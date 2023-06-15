...

Mahkamah Konstitusi Putuskan Pemilu Tetap Gunakan Sistem Proporsional Terbuka

Arif Julianto/okezone, Jurnalis · Kamis 15 Juni 2023 20:02 WIB
Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi MK Anwar Usman
Sidang putusan permohonan uji materi pasal dalam UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu
Sidang putusan permohonan uji materi pasal dalam UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu
MK menolak permohonan uji materi pasal dalam UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, dan memutuskan pemilu tetap memakai sistem proporsional terbuka
Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman memimpin jalannya sidang putusan permohonan uji materi pasal dalam UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Kamis 15 Juni 2023. 
 
Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materi pasal dalam UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, dan memutuskan pemilu tetap memakai sistem proporsional terbuka. 
 
(Arif Julianto) (ddk)

(Arif Julianto/okezone)

