Pebulu tangkis tunggal putra Indonesia Anthony Sinisuka Ginting mengembalikan kok ke arah lawannya tunggal putra India Priyanshu Rajawat dalam babak 16 besar turnamen Indonesia Open 2023 di Istora Senayan, Jakarta, Kamis 15 Juni 2023.

Ginting berhasil melaju ke perempat final usai mengalahkan Priyanshu Rajawat dalam rubber gim (20-22, 21-15 dan 21-15).

(ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat) (ddk)

