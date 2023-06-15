Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menerima kunjungan CEO Huayou Cobalt Co., Ltd Chen Xuhua di Kantor Kemenko Perekonomian, Rabu 14 Juni 2023.

Pada pertemuan tersebut Menko Airlangga mengapresiasi realisasi investasi tersebut dan komitmen Huayou Cobalt Co., Ltd yang akan meningkatkan investasinya lima tahun ke depan dengan menjalankan green energy pada proses industri sebagai sumber energi.

Pengembangan industri baterai kendaraan listrik atau electric vehicle (EV) di Indonesia menjadi salah satu prioritas Pemerintah yang diupayakan dengan mendorong hilirisasi material-material antara lain nikel, bauksit, tembaga. Melalui Proyek Strategis Nasional, Pemerintah mendukung pengembangan investasi industri baterai EV, khususnya untuk Kawasan Industri Terintegrasi Material Baterai Lithium IPIP.

Selama lima tahun ini, investasi dari Huayou Cobalt Co., Ltd telah digelontorkan sebesar USD$21,5 M atau sekitar Rp320,9 T untuk 9 proyek yang menyerap 52.000 tenaga kerja.

(Dokumentasi Kemenko Perekonomian) (ddk)

(Dokumentasi Kemenko Perekonomian)