...

Pengukuhan Sahabat Ganjar Kabupaten Kudus Bertekad Raih Suara Maksimal di Pilpres 2024

MPI, Jurnalis · Jum'at 16 Juni 2023 00:18 WIB
Sahabat Ganjar saat mengikuti pawai.
Sahabat Ganjar saat mengikuti pawai.
Pengukuhan Sahabat Ganjar Kabupaten Kudus.
A A A

Banyak langkah yang harus dilakukan oleh DPW Sahabat Ganjar Provinsi Jawa Tengah untuk terjun langsung ke bawah guna mengenalkan sosok Ganjar Pranowo. Salah satunya adalah melakukan pembentukan DPC, PAC, dan Pengurus Ranting se-Kabupaten Kudus yang berlangsung pada Kamis (15/6/2023). 

Pelantikan ini bertujuan untuk membangun koordinasi dan sinergitas Sahabat Ganjar dalam menjalankan berbagai kegiatan pengabdian masyarakat di Kabupaten kudus. Hal tersebut diutarakan juga oleh Ketua DPW Jawa Tengah, Tino Indra Wardono.

 

“kita melakukan pelantikan pengurus baru DPC, PAC, dan Ranting se Kabupaten Kudus ini untuk menjalin koordinasi dengan baik dan sinergitas dari pusat, daerah, ke cabang hingga ke ranting,” ujar Tino.

 

Dalam pelantikan ini terdapat kirab yang dilakukan oleh ratusan relawan Sahabat Ganjar di Kabupaten Kudus sebagai seremonial dalam pengukuhan serta pembacaan ikrar janji sebagai seorang relawan dalam rangkaian acara ini.

 

Sebelum itu DPW Jawa Tengah juga merambah ke Kota Salatiga melakukan pelantikan DPC, PAC dan Ranting Sahabat Ganjar di Kota tersebut. Langkah terjun langsung ke akar rumput ini sebagai Upaya untuk mengenalkan Bapak Ganjar Pranowo sampai kebawah.

 

Pada kegiatan pelantikan yang berlangsung kali ini, banyak sekali masyarakat yang hadir untuk bergabung ke pengurusan Sahabat Ganjar Kota Salatiga.

 

"Antusias yang ditunjukan masyarakat sangat luar biasa, saya begitu optimis Pak Ganjar Pranowo bisa meraih suara maksimal pada Pilpres 2024 mendatang," ungkap Tino.

 

Tino juga menegaskan, para masyarakat yang hadir disini sebagai bukti bahwa Ganjar Pranowo sangat dicintai oleh masyarakat Jawa Tengah selama mengemban tugas sebagai Gubernur selama 2 periode.

 

Perlu diketahui, Ganjar Pranowo adalah Calon Presiden Indonesia yang masih aktif menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah. 

(MPI)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Libur Natal dan Tahun Baru, PHRI Targetkan Okupansi Hotel di Atas 80 Persen

Libur Natal dan Tahun Baru, PHRI Targetkan Okupansi Hotel di Atas 80 Persen

Peran ULaMM Syariah dalam Memberdayakan Usaha Mikro dan Ketahanan Pangan Berkelanjutan

Peran ULaMM Syariah dalam Memberdayakan Usaha Mikro dan Ketahanan Pangan Berkelanjutan

Pemprov DKI Siapkan Perayaan Malam Tahun Baru 2026 di Bundaran HI

Pemprov DKI Siapkan Perayaan Malam Tahun Baru 2026 di Bundaran HI

Penutupan Perdagangan Bursa Efek Indonesia Tahun 2025

Penutupan Perdagangan Bursa Efek Indonesia Tahun 2025

Jelang Pergantian Tahun, Pernak-Pernik Tahun Baru Laris di Pasar Asemka

Jelang Pergantian Tahun, Pernak-Pernik Tahun Baru Laris di Pasar Asemka

Dedikasi Kemanusiaan di Sumatra Barat, Indonesia CARE Terima Penghargaan Daerah

Dedikasi Kemanusiaan di Sumatra Barat, Indonesia CARE Terima Penghargaan Daerah

Menhut Raja Juli Antoni Lepasliarkan Dua Orangutan, Tegaskan Komitmen Perlindungan Satwa Endemik

Menhut Raja Juli Antoni Lepasliarkan Dua Orangutan, Tegaskan Komitmen Perlindungan Satwa Endemik

Rapat Terbatas di Kemenko Pangan Bahas Cadangan Pangan Pemerintah 2026

Rapat Terbatas di Kemenko Pangan Bahas Cadangan Pangan Pemerintah 2026

Cari Berita Lain Di Sini