Banyak langkah yang harus dilakukan oleh DPW Sahabat Ganjar Provinsi Jawa Tengah untuk terjun langsung ke bawah guna mengenalkan sosok Ganjar Pranowo. Salah satunya adalah melakukan pembentukan DPC, PAC, dan Pengurus Ranting se-Kabupaten Kudus yang berlangsung pada Kamis (15/6/2023).

Pelantikan ini bertujuan untuk membangun koordinasi dan sinergitas Sahabat Ganjar dalam menjalankan berbagai kegiatan pengabdian masyarakat di Kabupaten kudus. Hal tersebut diutarakan juga oleh Ketua DPW Jawa Tengah, Tino Indra Wardono.

“kita melakukan pelantikan pengurus baru DPC, PAC, dan Ranting se Kabupaten Kudus ini untuk menjalin koordinasi dengan baik dan sinergitas dari pusat, daerah, ke cabang hingga ke ranting,” ujar Tino.

Dalam pelantikan ini terdapat kirab yang dilakukan oleh ratusan relawan Sahabat Ganjar di Kabupaten Kudus sebagai seremonial dalam pengukuhan serta pembacaan ikrar janji sebagai seorang relawan dalam rangkaian acara ini.

Sebelum itu DPW Jawa Tengah juga merambah ke Kota Salatiga melakukan pelantikan DPC, PAC dan Ranting Sahabat Ganjar di Kota tersebut. Langkah terjun langsung ke akar rumput ini sebagai Upaya untuk mengenalkan Bapak Ganjar Pranowo sampai kebawah.

Pada kegiatan pelantikan yang berlangsung kali ini, banyak sekali masyarakat yang hadir untuk bergabung ke pengurusan Sahabat Ganjar Kota Salatiga.

"Antusias yang ditunjukan masyarakat sangat luar biasa, saya begitu optimis Pak Ganjar Pranowo bisa meraih suara maksimal pada Pilpres 2024 mendatang," ungkap Tino.

Tino juga menegaskan, para masyarakat yang hadir disini sebagai bukti bahwa Ganjar Pranowo sangat dicintai oleh masyarakat Jawa Tengah selama mengemban tugas sebagai Gubernur selama 2 periode.

Perlu diketahui, Ganjar Pranowo adalah Calon Presiden Indonesia yang masih aktif menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah.