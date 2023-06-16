...

RPA Perindo Siap Kawal Kasus Kekerasan Seksual Anak di Wilayah Tangerang Selatan

Sutikno, Jurnalis · Jum'at 16 Juni 2023 20:33 WIB
Ketua Bidang Data dan Informasi DPP RPA Perindo Kenzo Farel tengah bersama Ketua DPP Bidang Hukum Amriadi Pasaribu SH kiri dan Orang tua korban kekerasan seksual anak
Orang tua korban berharap kepada Walikota Tangerang Selatan serta pihak kepolisian untuk mengusut tuntas kasus tersebut
Orang tua korban berharap kepada Walikota Tangerang Selatan serta pihak kepolisian untuk mengusut tuntas kasus tersebut
Ketua Bidang Data dan Informasi DPP RPA Perindo Kenzo Farel (tengah) bersama Ketua DPP Bidang Hukum Amriadi Pasaribu SH (kiri) dan Orang tua korban kekerasan seksual anak memberikan keterangan pers di Kantor RPA Perindo Jakarta, Jumat 16 Juni 2023.
 
Orang tua korban berharap kepada Walikota Tangerang Selatan serta pihak kepolisian untuk mengusut tuntas kasus tersebut sehingga ada kepastian hukum di negeri ini dan tidak ada korban berikutnya dan memberi efek jera kepada pelaku kekerasan anak.
 
