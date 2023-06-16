...

Melihat Luasnya Hutan Lindung Jayagiri Lembang Bandung

Raisan Al Farisi/ANTARA FOTO, Jurnalis · Jum'at 16 Juni 2023 20:50 WIB
Foto udara kawasan hutan lindung Jayagiri di Lembang, Kabupaten Bandung Barat
Foto udara kawasan hutan lindung Jayagiri di Lembang, Kabupaten Bandung Barat
Foto udara kawasan hutan lindung Jayagiri di Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Jumat 16 Juni 2023. 
 
Data dari Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) mencatat, Indonesia menjadi negara kedelapan yang memiliki hutan terluas di dunia dengan luas mencapai 92 juta ha yang diharapkan mampu menyerap emisi karbon dari persoalan iklim secara global. 
 
