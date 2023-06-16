Petugas operasional intake Instalasi Pengolahan Air (IPA) Semanggi mengambil sampel air baku Sungai Bengawan Solo yang tercemar limbah alkohol dan tekstil di Desa Kadokan, Grogol, Sukoharjo, Jawa Tengah, Jumat 16 Juni 2023.

Akibat tercemarnya air baku dari Sungai Bengawan Solo oleh limbah alkohol yang berasal dari perajin etanol dan limbah pewarna tekstil di Sukoharjo itu, Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Toya Wening Surakarta mengeluhkan terganggunya operasional produksi air minum di IPA Semanggi sehingga tidak memenuhi baku mutu persyaratan kualitas air minum.

(ANTARAFOTO/Maulana Surya) (ddk)

(Maulana Surya/ANTARA FOTO)