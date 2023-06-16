Pebiliar asal Sumatera Utara (Sumut) Punguan Sihombing dari klub Mantra kembali keluar sebagai juara pertama pada turnamen POBSI Pool Circuit 2023 Seri III Yogyakarta, setelah sukses menjadi juara pada seri sebelumnya. Punguan berhasil mengalahkan rivalnya Gebby adari klub RAMA dengan skor tipis 9-8 secara dramatis.

Pertandingan ini dilangsungkan di Bliss Pool & Lounge, Yogyakarta, Kamis (15/06/2023). Dengan hasil ini Punguan berhak mendapatkan 300 poin tambahan untuk peringkat nasional serta uang pembinaan senilai Rp 40 juta.

Awalnya, pada break pertama Gebby unggul lebih dulu dengan skor 1-0. Punguan baru bisa menyamakan skor 2-2 pada break ke-4. Pada break ke-5 Punguan kembali tertinggal 3-2.

Gebby terus memimpin break 13 dengan skor 7-6. Punguan yang tak ingin terus tertinggal tampak meningkatkan konsentrasinya hingga berhasil menyamakan skor menjadi 7-7. Di break 16 Punguan berhasil memimpin dengan skor 8-7, setelah dia berhasil memanfaatkan kesalahan dari Gebby.

Pertandingan pun semakin sengit, pada break 17 Gebby berhasil menyamakan kedudukan menjadi 8-8. Di akhir break, Gebby melakukan foul, sehingga hal tersebut mendatangkan keuntungan untuk Punguan.

Kesempatan emas itu pun tak disia-siakan oleh Punguan. Dia berhasil menyapu bersih 5 bola yang tersisa.

Partai final yang dimenangkan Punguan ini juga sekaligus menutup POBSI Pool Circuit Seri III Yogyakarta yabmng telah dilaksanakan dari 12 hingga 15 Juni 2023.

(Foto: MPI) (hru)

(MPI)