PT Global Mediacom Tbk. (BMTR) menerbitkan Obligasi Berkelanjutan IV dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan IV Tahun 2023 masing – masing sebesar Rp 1.500.000.000.000,- (satu triliun lima ratus milyar Rupiah) untuk kebutuhan refinancing dan modal kerja. Dalam penawaran umum berkelanjutan Obligasi berkelanjutan IV Global Mediacom Tahap I Tahun 2023 Sukuk Ijarah Berkelanjutan IV Global Mediacom Tahap I Tahun 2023 yang diselenggarakan di MNC Conference Hall Jumat 16 Juni 2023.

MNC Media melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) Obligasi Berkelanjutan IV Global Mediacom Tahap I dengan jumlah pokok Obligasi sebanyak – banyaknya sebesar Rp850.000.000.000,- (delapan ratus lima puluh miliar Rupiah). Obligasi ditawarkan dalam tiga tenor, yakni 370 Hari Kalender, 3 dan 5 tahun. Kupon obligasi berada pada rentang 8,75% - 9,25% untuk tenor 370 Hari Kalender, kisaran 9,75% - 10,25%untuk 3 tahun, dan 10,75% - 11,25% untuk 5 tahun. Bunga obligasi dibayarkan setiap triwulan, sesuai dengan tanggal pembayaran bunga obligasi.

Saat bersamaan, Global Mediacom juga menerbitkan Sukuk Ijarah Berkelanjutan IV Tahap I dengan jumlah Sisa Imbalan sebanyak – banyaknya sebesar Rp850.000.000.000 (delapan ratus lima puluh miliar Rupiah). Sukuk Ijarah ditawarkan dalam tiga tenor, yakni 370 Hari Kalender, 3 tahun dan 5 tahun.

