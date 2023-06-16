...

MSIN Fokus Kembangkan Platform Digital

MPI, Jurnalis · Jum'at 16 Juni 2023 20:20 WIB
PT MNC Digital Entertainment Tbk MSIN berkomitmen untuk fokus mengembangkan bisnis digital tahun ini
PT MNC Digital Entertainment Tbk (MSIN) berkomitmen untuk fokus mengembangkan bisnis digital tahun ini. Dalam hal ini, perseroan berupaya mengmbangkan platform digital, termasuk infrastruktur teknologi informasi.
 
Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) perseroan, telah disetujui penggunaan laba bersih untuk keperluan pengembangan bisnis tersebut.
 
Adapun, laba bersih MSIN tahun 2022 akan dibukukan sebagai laba ditahan untuk memperkuat struktur permodalan dan alokasi pengeluaran perseroan untuk mendorong upaya pertumbuhan di bidang bisnis informasi dan teknologi, serta pengembangan Artificial Intelligence (AI) milik perseroan.
 
Langkah ini diambil sebagai upaya memperkuat posisi perseroan sebagai grup digital media dan hiburan yang paling terintegrasi di tanah air dengan berbagai vertikal bisnis mulai dari aplikasi super, portal online, manajemen bakat hingga game. 
 
