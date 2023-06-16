Pengunjung menikmati suasana menjelang matahari terbenam di wisata tepi Sungai Barito dengan latar Jembatan Barito di Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan, Jumat 16 Juni 2023.

Jembatan layang dengan panjang 1.082 meter yang membentang di atas Sungai Barito tersebut menjadi satu-satunya penghubung Jalan Trans Kalimantan antara Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah sejak tahun 1997 serta menjadi ikon Kalimantan Selatan yang menjadi daya tarik wisata.

(ANTARA FOTO/Bayu Pratama S) (ddk)

