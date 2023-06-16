Vision+ Original goes to school kembali digelar. Kali ini giliran SD Sandika Kemayoran yang berkesempatan nonton bareng series Iiihhh Serrreemm, pada Jumat (16/6/2023). Berdasarkan pantauan MNC Portal Indonesia, siswa dan siswi SD Sandika terlihat begitu antusias menyaksikan series terbaru dari Vision+ itu. Sesekali riuh teriakan pun nyaring terdengar saat melihat adegan mengagetkan.

Natalia Rani Anggriyani selaku kepala sekolah menyambut positif dengan adanya kegiatan tersebut. "Yang jelas kami menyambut positif acara ini, anak anak pun excited dan senang dengan kegiatan hari ini," ujar Natalia Rani Anggriyani, kepada MNC Portal Indonesia saat ditemui di SD Sandika, Kemayoran, Jakarta Pusat, Jumat (16/6/2023).

Kemudian Natalia Rani mengaku bahwa adanya kegiatan ini sebagai bentuk penghilang penat, sebab anak-anak baru saja menyelesaikan PAT. "Kegiatan ini lebih seperti refresing untuk anak-anak, karena mereka sebelumnya PAT mereka belajar dengan adanya ini mereka bisa refreshing, ada games nya juga. Ini seru banget," ungkap Natalia Rani Anggriyani.

Sempat khawatir dengan muatan horor di dalam series, ternyata Iiih Serrreemm ini memiliki pesan yang sangat bagus untuk anak-anak. "Tapi ternyata ada pesan khusus seperti misalkan tadi ada adegan perundungan, tadi ada juga cara cara mengatasi, walaupun horor ada pesan yang disampaikan kepada anak," tutup Natalia Rani Anggriyani.

Series Iiih Serrreemm mengusung genre horor komedi anak-anak. Bukan cuma menyuguhkan cerita horor tapi series ini juga menghibur dan mengedukasi penonton.

Iiih Serrreemm bercerita tentang petualangan antara tiga sahabat yakni Bintang (Yassien Omar Calista (Alley ra Fakhira) dan Kelvin (Yusuf Ozkan). Mereka bersama-sama memecahkan misteri yang lekat dengan dunia supernatural.

(Foto: Sindo/Sutikno) (hru)

(Sutikno)