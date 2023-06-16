...

Mengenang Nano Riantiarno, Teater Koma Gelar Lakon Julini Tak Pernah Mati

Aldhi Chandra Setiawan, Jurnalis · Jum'at 16 Juni 2023 21:35 WIB
Komedian Cak Lontong, Aktor Butet Kartaredjasa, Ratna Riantiarno dan Rangga Riantiarno berfoto saat konfrensi pers Teater Koma ?Julini Tak Per Mati?
Aktor Butet Kartaredjasa dan Ratna Riantiarno
Aktor Butet Kartaredjasa, Ratna Riantiarno dan Rangga Riantiarno
Komedian Cak Lontong
Istri mendiang Nano Riantiarno, Ratna Riantiarno
Komedian Cak Lontong, Aktor Butet Kartaredjasa, Ratna Riantiarno dan Rangga Riantiarno berfoto
Komedian Cak Lontong, Aktor Butet Kartaredjasa, Ratna Riantiarno dan Rangga Riantiarno berfoto usai menggelar konfrensi pers Teater Koma ‘Julini Tak Per Mati’ di Teater Besar Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Jumat 16 Juni 2023.
 
Indonesia Kita dan Bakti Budaya Djarum Foundation mempersembahkan sebuah karya bertajuk 'Julini Tak Pernah Mati' pada 16-17 Juni 2023.
 
Pementasan ke-39 kali ini merupakan bentuk penghormatan salah satu sutradara terbaik Indonesia, Nano Riantiarno, yang meninggal dunia pada 20 Januari 2023.
 
Pertunjukan yang diproduksi oleh Kayan Production ini diadakan di Teater Besar, Taman Ismail Marzuki, yang menampilkan beberapa aktor terkenal yaitu Butet Kartaredjasa, Rangga Riantiarno, Cak Lontong, Akbar, Marwoto, Sri Krishna Encik, Sruti Respati, Jajang C. Noer, Netta Kusumah Dewi, Mucle, Wisben, Joned, Joind Bayu Winanda, serta para aktor dari Teater Koma.
 
(Aldhi Chandra Setiawan)

