Siswa SMA Pangudi Luhur Jakarta Tanam Mangrove untuk Kelestarian Alam

Heru Haryono, Jurnalis · Sabtu 17 Juni 2023 12:07 WIB
Siswa SMA Pangudi Luhur Jakarta menanam mangrove di kawasan Pantai Indah Kapuk.
Siswa SMA Pangudi Luhur Jakarta menanam mangrove di kawasan Pantai Indah Kapuk. Proses pembelajaran di SMA Pangudi Luhur Jakarta tidak hanya berfokus pada peningkatan nilai akademis, namun juga dikemas untuk membentuk karakter siswa yang unggul. 

 

Salah satu isu yang menjadi sorotan adalah pemanasan global. Dari isu inilah siswa diajak untuk berdiskusi dan menggali lebih dalam apa yang bisa dilakukan sehingga munculah gagasan untuk melakukan tanam mangrove. 

 

SMA Pangudi Luhur Jakarta menerapkan Kurikulum Merdeka salah satunya dengan menanam mangrove, Kegiatan ini menunjukkan kreatifitas, kepedulian, dan kasih sayang terhadap lingkungan sekitarnya. Kegiatan ini bernama  " Man groves for a Greener World” sebagai salah aksi nyata yang dilakukan oleh siswa kelas X. Dalam kegiatan ini siswa diajak untuk sedikit berkontribusi untuk menjaga kelestarian alam.

 

 

 

(Heru Haryono)

Bagikan Artikel Ini

