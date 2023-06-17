Unggul FC Malang memperoleh kemenangan gemilang setelah mengalahkan Fafage Banua dengan skor 3-1 dalam lanjutan Liga Futsal Profesional 2023. Pertandingan berlangsung di GIGA Arena, Metro, Lampung pada Sabtu (17/6/2023) sore WIB.

Unggul FC menampilkan performa yang mengesankan dan mampu mengatasi perlawanan sengit dari Fafage Banua.

Dalam babak pertama, Unggul FC langsung mengambil inisiatif serangan dengan menekan pertahanan Fafage Banua. Mereka menerapkan kombinasi permainan cepat dan umpan pendek untuk mencoba membongkar pertahanan rapat lawan. Namun, Fafage Banua menunjukkan pertahanan yang solid dan sulit ditembus.

Meskipun bermain dengan strategi defensif, Fafage Banua mengalami kesulitan saat Ali Abedin mendapatkan kartu merah langsung dari wasit. Meskipun demikian, tim tersebut tetap memberikan perlawanan sengit hingga akhir babak pertama, meskipun tidak ada gol yang tercipta.

Memasuki babak kedua, Unggul FC semakin agresif dalam mengejar gol pembuka. Hanya dalam waktu dua menit, tepatnya pada menit ke-22, Facundo Schusterman berhasil membuka keunggulan bagi timnya dengan mencetak gol.

Setelah gol pertama, Unggul FC semakin dominan dalam mengendalikan permainan dan berhasil mencetak dua gol tambahan dalam waktu yang singkat. Pada menit ke-24 dan ke-26, Andres Jose Terrant mencetak sepasang gol yang membuat keunggulan timnya semakin kokoh.

Fafage Banua berusaha keras untuk mengejar ketertinggalan dengan mengubah strategi menjadi lebih terbuka. Usaha mereka membuahkan hasil ketika Syahidansyah Lubis berhasil mencetak gol pada menit ke-38, mengubah kedudukan menjadi 1-3.

Namun, Unggul FC berhasil mempertahankan keunggulan mereka dan menjaga gawang mereka tidak kebobolan hingga peluit akhir pertandingan ditiup oleh wasit. Dengan skor akhir 3-1, Unggul FC Malang memastikan kemenangan yang meyakinkan atas Fafage Banua.

