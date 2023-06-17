Pedagang menawarkan dagangannya kepada wisatawan di atas jukung (perahu), di lokasi wisata Pasar Terapung Lok Baintan, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, Sabtu (17/6/2023).

Dinas Pariwisata Kalimantan Selatan menyatakan lima kegiatan pariwisata di Kalsel yang bernuansa adat budaya di antaranya Festival Kebudayaan Pasar Terapung di Lok Baintan dan Festival Budaya Loksado masuk dalam daftar Kharisma Event Nusantara (KEN) 2023 yang merupakan program promosi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan tujuan untuk membangkitkan pariwisata daerah.

(Bayu Pratama S/Antara Foto)